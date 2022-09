“Croce e Delizia”: cast, trama e trailer

Carlo e Tony si innamorano e per comunicarlo a tutti scelgono di trascorrere una vacanza a Gaeta, riunendo il parentado... Croce & Delizia Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Raccontare una coppia gay senza cadere nei soliti stereotipi della macchietta. È l’obiettivo del film “Croce e Delizia” di Simone Godano, con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, arrivato nelle sale italiane nel 2019. La commedia, proprio come “Ferie d'agosto” di Paolo Virzì, è incentrata sull’incontro-scontro durante una vacanza in una villa sul mare vicino Gaeta, di due famiglie che più diverse non potrebbero essere, solo che in questo caso la convivenza non è affatto casuale. È dovuta, infatti, al fatto che i rispettivi capifamiglia, Tony (Bentivoglio) mercante d'arte con famiglia allargata e Carlo (Alessandro Gassmann) commerciante di pesce, hanno un segreto da rivelare: si sono innamorati l'uno dell'altro e vogliono addirittura sposarsi. La notizia però, scardina gli equilibri delle rispettive famiglie e, soprattutto, quello della fragile primogenita di Tony, Penelope (Jasmine Trinca) e di Sandro (Filippo Scicchitano) figlio molto macho di Carlo, per non parlare dell'ultimogenito Diego, poco più di un bambino.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2019

Nazionalità: Francia - Italia

Durata: 100'

Regista: Simone Godano

Attori: Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino, Anna Galiena, Rosa Diletta Rossi e Clara Ponsot

Trama

