“Crudelia”: cast, trama e trailer del film Disney

Emma Stone interpreta la cattiva de "La carica dei 101" in questo film sulla sua storia Emma Stone è Crudelia De Mon







"Crudelia" è il film Disney che esplora la storia di Crudelia De Mon prima che diventasse la cattiva de "La carica dei 101". Nei panni della malvagia ereditiera c'è Emma Stone, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice protagonista per "La La Land".

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli Anni 70, "Crudelia" segue le vicende di Estella, ragazza intelligente e creativa decisa a farsi un nome nel mondo della moda con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il suo talento cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e raffinata (Emma Thompson). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Crudelia.

Trailer

Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: Cruella

Uscita: 2021

Nazionalità: Canada - Irlanda - Regno Unito - USA

Durata: 134'

Regista: Craig Gillespie

Attori: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry

Trama

Estella De Vil è una giovane truffatrice dai capelli rosso scuro, una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer, in una Londra influenzata dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni 70. La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene notata dalla baronessa von Hellman, direttrice di una prestigiosa casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata.