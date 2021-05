“Crudelia”, vi racconto come sono diventata Crudelia De Mon

Su Disney+ arriva il film con Emma Stone sulle origini della cattiva di "La carica dei 101" Emma Stone in "Crudelia" Credit: © Disney Giulia Ausani







Chi era Crudelia De Mon prima di diventare la cattiva che «farebbe paura perfino a un leon»? Lo scopriamo in “Crudelia”, il film che racconta le origini dell’antagonista di “La carica dei 101”: al cinema dal 26 maggio, dal 28 sarà su Disney+ al prezzo aggiuntivo di 21,99 euro.

Emma Stone interpreta Crudelia, anzi, Estella, una ragazza brillante che per una serie di vicissitudini è finita a fare la ladra anche se sogna di diventare fashion designer nella Londra degli Anni 70. Un giorno le si presenta una grande occasione e va a lavorare nella casa di moda della Baronessa von Hellman (Emma Thompson), una versione più crudele e spregiudicata del personaggio di Meryl Streep in “Il diavolo veste Prada”. E proprio questo incontro risveglierà il lato più malvagio di Estella.

«È sempre divertente portare sullo schermo i cattivi » ci ha detto il regista Craig Gillespie. «Perché hai più libertà di superare i limiti e di creare questi personaggi esagerati. Però volevo anche che il pubblico potesse empatizzare con Crudelia e le sue decisioni. Il film «è decisamente “dark” per gli standard Disney» ci ha svelato Emma Stone. «E Crudelia fa cose che io non farei mai, ma c’è qualcosa di intrigante in lei perché non ha paura di essere chi è veramente».

Nel film troviamo altri personaggi familiari: ci sono Gaspare e Orazio, gli scagnozzi di Crudelia che la aiutano nelle sue malefatte, e brevemente an- che Anita e Rudy. E sì, ci sono anche i dalmata. Però non aspettatevi di ve- derne 101...