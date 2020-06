“Da 5 Bloods”: trama, cast e trailer del film di Spike Lee

In streaming su Netflix dal 12 giugno, racconta la storia di quattro veterani di ritorno in Vietnam, alla ricerca di un tesoro

12 Giugno 2020 | 17:22 di Redazione Sorrisi

Due anni anni dopo "Blackkklansman" (Oscar alla miglior sceneggiatura) Spike Lee torna con il suo ultimo lavoro "Da 5 Bloods - Come fratelli". Non sarà al cinema, però, ma disponibile in streaming su Netflix a partire dal 12 giugno.



Nella storia del cinema americano l'elenco dei film che parlano della guerra del Vietnam sembra non finire mai. Qui si tratta, però, di "a Spike Lee Joint" e il punto di vista è quello di quattro veterani afroamericani - Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis), and Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - di ritorno in Vietnam alla ricerca dei resti del loro caposquadra (Chadwick Boseman) e di un tesoro nascosto.

La trama

Quando negli Anni 70 lasciano il Vietnam Paul, Otis, Eddie e Melvin hanno ormai stretto un legame indissolubile. Strappati dalle loro adolescenze americane e spediti in mezzo alla giungla con in mano un’arma d’assalto, si ritrovano a formare una strana famiglia, Da 5 Bloods, anche grazie alla guida di Stormin’ Norman. Nonostante le decadi siano passate e le loro vite proseguite, il loro rapporto è più forte che mai e da un hotel di Ho Chi Minh inizia la loro doppia missione: rintracciare i resti del loro caposquadra Norman e una cassa d’oro trovata durante la guerra. Ad aiutarli c’è l’ex amante vietnamita di Otis, Tiên Luu, che li presenta a Desroche (Jean Reno) che li potrà aiutare a trasformare l’oro in denaro da depositare in conti offshore.

Il cast

I protagonisti sono: Delroy Lindo nei panni di Paul, Clark Peters è Otis, Norm Lewis interpreta Eddie e Isiah Whitlock Jr. Melvin. Nel cast torviamo anche Chadwick Boseman (Stromin’ Norman), Jonathan Majors (David) e Jean Reno (Desroche).



Il trailer