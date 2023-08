“Da grande”: cast, trama e trailer

“Da grande”, è un film del 1987 con Renato Pozzetto e diretto da Franco Amurri, che è diventato un piccolo “classico” con innumerevoli tentativi di imitazione. Il più famoso è del 1988, a solo sei mesi dall'arrivo nelle sale, quando uscì il film statunitense “Big”, diretto da Penny Marshall, con Tom Hanks, un vero e proprio remake, mai dichiarato ufficialmente. Più di recente anche Fausto Brizzi, ne ha diretto un remake scritto con lo stesso Amurri, cambiando al plurale il titolo, diventato “Da grandi”, visto che i bambini stavolta sono quattro. Perché la storia è quella di Marco, un bimbo di otto anni assillato dalla sua famiglia con mille paure e pressioni. Tanto che desidera crescere tutto insieme e la cosa incredibile è che ci riesce! Si ritrova quindi con un corpo da quarantenne, ma l’ingenuità e il modo di fare di un bambino: non sarà facile per lui trovare un equilibrio in questa contraddizione. Anche perché la maestra comincia a ricambiare le sue attenzioni sentimentali. Il film è stato girato a Roma e la bambina bionda di nome Piera a cui Marco, ormai diventato grande, fa da baby-sitter, è una piccola Ilary Blasi.

Trailer

Cast

Genere: Commedia, Fantastico

Titolo originale: Da grande

Uscita: 1987

Nazionalità: Italia

Durata: 99'

Regista: Franco Amurri

Attori: Alessandro Haber, Renato Pozzetto, Ottavia Piccolo, Giulia Boschi, Joska Versari, Gaia Piras, Giampiero Bianchi, Hilary Blasi, Fiammetta Baralla

Trama

Marco - otto anni - si sente trascurato e poco amato dai suoi genitori Anna e Claudio, che dimenticano il regalo per il suo compleanno; gli preparano la torta sbagliata; fanno pesare i loro problemi economici e sentimentali, gli affibbiano la custodia della sorellina Silvietta. Inoltre è innamorato di Francesca, la sua maestra. Per tutte queste ragioni Marco è impaziente di diventare grande. Un misterioso colpo di luce realizza il suo desiderio, trasformandolo in un massiccio quarantenne, che conserva tuttavia gusti, atteggiamenti e mentalità da bambino. Ne combinerà delle belle ma sarà un ottimo baby sitter! E all'ultimo, con un colpo di scena finale, troverà anche l'amore.