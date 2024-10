Da “Il gladiatore” a “Joker”: Joaquin Phoenix in 7 film

Ci si può innamorare di una voce, per di più digitale, un affascinante artificio creato dall'uomo? Dieci anni fa se lo domandava il videomaker e regista Spike Jonze attraverso la storia del solitario Theodore (Joaquin) che in un futuro distopico ma non troppo stringe un forte e inatteso rapporto con un sistema operativo in AI (la performance in versione esclusivamente "acustica" è di Scarlett Johansson). Premio Oscar come Miglior sceneggiatura originale.

Su Prime Video