“Da me o da te”: la commedia di San Valentino con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher sono i protagonisti della nuova commedia romantica "Da me o da te" (titolo originale: "Your place or mine"), che sarà disponibile su Netflix dal 10 febbraio, in tempo per collocarsi nella lista di film da guardare a San Valentino.

I due attori, che non sono certo nuovi ai film romantici, non avevano mai lavorato insieme prima di questo film che mescola all’idea dello scambio di case de "L’amore non va in vacanza" un’amicizia di vecchia data che potrebbe sfociare in una storia d’amore…a scoppio ritardato. Autrice e regista del film è Aline Brosh McKenna, già sceneggiatrice de "Il diavolo veste Prada" e "Crudelia" (nonché creatrice della serie "Crazy Ex-Girlfriend", che debutta alla regia proprio con questa commedia romantica.

La trama

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono due migliori amici completamente agli antipodi. Lei adora la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di continui cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Il cast

Oltre ai protagonisti Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, il cast include anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews, Zoe Chao e Jesse Williams (Dr. Jackson Avery di "Grey's Anatomy").

