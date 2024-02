“Damsel”, un’avventura fantasy con Millie Bobby Brown

La damigella Elodie si scontra con un drago sputafuoco, su Netflix dall'8 marzo Millie Bobby Brown in "Damsel" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

È atteso su Netflix a partire dall'8 marzo "Damsel", il film con protagonista Millie Bobby Brown. Un'avventura fantasy in cui l'attrice resa famosa da "Stranger Things" è una devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe.

Più che l'inizio di un'avventura sembrerebbe un lieto fine, ma la favola si rivelerà presto un incubo da cui fuggire. La famiglia reale vuole in realtà offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Gettata e intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, Elodie non aspetterà certo che il principe torni a salvarla, ma lotterà con astuzia e caparbietà per salvarsi da sola.

Nel cast, oltre a Millie Bobby Brown, troviamo: Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, con Angela Bassett e Robin Wright. Il film è scritto da Dan Mazeau e diretto da Juan Carlos Fresnadillo.

Il trailer