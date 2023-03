“Dario Fo – L’ultimo Mistero buffo”, un documentario che racconta la sua arte

Arriva su Rai3, venerdì 10 marzo, il documentario "Dario Fo - L’ultimo Mistero buffo" diretto da Gianluca Rame. Presentato nel 2022 alla Festa del Cinema di Roma, è incentrato sull’ultima messa in scena di "Mistero Buffo", avvenuta a Roma il 1°agosto 2016, e rappresenta l’addio al palcoscenico del suo autore e interprete. Il premio Nobel per la Letteratura, nel 1997, infatti, morì soltanto due mesi dopo all’età di 90 anni.

Toccanti le sequenze nelle quali Dario Fo si avvia dal camerino al palcoscenico per l’ultima volta. L’artista sorride pensando alle tante compagnie che in tutto il mondo rappresentano le sue opere. A Istanbul è in scena in curdo la commedia "Clacson Trombette e Pernacchi" e a Buenos Aires si recita "Muerte accidental de un ricotero", che adatta il testo sull’anarchico Pinelli per parlare del caso di Walter Bulacio, assassinato dalla polizia nel 1991. Il suo teatro è spazio di riflessione sulla condizione umana e sulle distorsioni del potere, supera differenze linguistiche, geografiche e culturali. Una sua celebre “maschera”, quella del giullare, è frutto di un lungo lavoro suo e della sua compagna di una vita, Franca Rame, che insieme la nobilitano, facendola diventare espressione teatrale del popolo, portavoce satirica delle accuse ai potenti. In poche parole, fare teatro vuol dire fare politica attiva. Il racconto segue il percorso personale e professionale dei due artisti: dalla censura per aver stimolato “pericolosi” spunti di riflessione agli italiani nell’edizione di "Canzonissima" del 1962, alla decisione di fondare un’organizzazione per dare assistenza legale ai detenuti politici con “Soccorso Rosso”. Ad arricchire il docufilm ci sono poi filmati d’epoca e interviste a intellettuali, attori e autori.