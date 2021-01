Deadpool, 10 cose da sapere sul film con Ryan Reynolds

Il vero nome di Deadpool è Wade Wilson , nome che ricalca quello di Slade Wilson, un personaggio DC Comics il cui nome di battaglia è Deathstroke. Entrambi sono mercenari che combattono al soldo di chiunque necessiti i loro servigi, ma Deadpool è lungi dal plagiare il suo quasi omonimo, tanto è diversa la sua storia e soprattutto il suo carattere. Wade infatti è un ex soldato dell'esercito nelle forze speciali, congedato per insubordinazione, che è costretto a prestarsi a un esperimnto scientifico pur di salvarsi dal cancro, ormai giunto a una fase terminale, che lo stava divorando. Ecco quindi l'origine del suo potere: le sue cellule continuano a rigenerarsi, impedendogli di morire, ma anche di guarire, in una condizione che sarà per lui una continua fonte di sofferenze, ma anche uno spunto per considerare la propria vita da un altro punto di vista.

Come She Hulk, la versione femminile del mutante che diventa verde dalla rabbia, Deadpool ha l'incredibile caratteristica di essere cosciente della sua condizione di personaggio dei fumetti. Questo fa sì che le sceneggiature dei suoi albi abbiano un tratto smaccatamente ironico e non capita raramente che l'eroe mascherato interloquisca col lettore, abbattendo di fatto quella parete che separa l'opera, qualunque essa sia, dal suo spettatore. Questo aspetto sarà ripreso anche nel film, e Ryan Reynolds ha sottolineato come questa particolarità di Deadpool sia perfettamente in linea coi tempi che stiamo vivendo: «Deadpool si rivolge a una generazione che ha visto e ha amato tutti i film dei supereroi e parla come se fosse uno di loro». Be' quella generazione non può che amarlo!

Il costume di Deadpool aveva all'interno uno strato di muscoli finti, che poi è stato rimosso perché la forma fisica di Ryan Reynolds era già perfetta e non aveva bisogno di imbottiture! L'attore si è trovato tanto a suo agio nella tutina da supereroe da usarla anche fuori dal set (per visitare alcuni bambini malati tramite la fondazione Make-A-Wish) e infine da volersela tenere a fine riprese. C'è chi dice che l'immedesimazione tra attore e personaggio sia nata quando Reynolds ha collegato che Deadpool è apparso la prima volta in un fumetto nel 1991, lo stesso anno che ha segnato il suo debutto cinematografico, certo è che c'è molto di Reynolds nel protagonista del film, anche perché l'attore è stato coinvolto nella revisione della sceneggiatura!

Ryan Reynolds non è nuovo ai film tratti dal mondo dei fumetti: in Blade: Trinity è il detective vampiro Hannibal King, in R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà è un investigatore che viene dall'oltretomba. Nel 2011 ha vestito la calzamaglia colorata del supereroe di casa DC Lanterna Verde , mentre nel 2009 aveva già interpretato il personaggio di Wade Wilson/Deadpool in X-Men: le origini - Wolverine, dove a dirla tutta non faceva proprio una bella fine? Ma fate finta di non averlo visto: questa è un'altra storia!

Non crediate che Ryan Reynolds si voglia specializzare in questo genere di film: ha già detto che Deadpool è l'ultimo personaggio dei fumetti che interpreterà nella sua carriera. Nel 2018 si è infilato la tutina rossa per una seconda volta, per il sequel Deadpool 2 , diretto da David Leitch.

Testata Mutante Negasonica

No, non è un'arma segreta del nostro eroe, ma uno dei personaggi del film, saltata fuori direttamente dalle strisce di X-Men. Pare che altri mutanti della scuola di Xavier siano stati presi in considerazione per far parte del cast, ma a spuntarla è stata questa ragazzina, perlopiù grazie al suo fantastico nome, che in inglese è ancora più carino: Negasonic Teenage Warhead!

Il personaggio originale ha "semplici" capacità telepatiche e precognitive, ma gli autori del film hanno pensato che avere poteri esplosivi sarebbe stato più adeguato al nome. Come la prenderanno i fan? Certo si tratta di tre esordi in uno: è il primo film dell'attrice che la interpreta, Brianna Hildebrand, il debutto del personaggio in un film in carne ed ossa, ed è anche la prima volta che un eroe uscito dalla penna dello scrittore Grant Morrison approda sul grande schermo.