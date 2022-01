Deadpool 2, il supereroe senza regole che fa divertire

Facciamo un po’ di chiarezza, per chi magari non è appassionato di supereroi e di fumetti ma vuole comunque godersi Deadpool 2 e capire come sono “divisi” i super eroi al cinema. Marvel/Disney è l’impero dei cinecomics che comprende i Guardiani della Galassia, Hulk, Captain America e tutto il colorato universo che abbiamo visto nei 19 film tra il primo Iron Man e il recente Avengers: Infinity War. Batman, Wonder Woman, Superman e i futuri Aquaman e Flash sono invece di DC Comics, il “concorrente” di Marvel tra i fumetti come sul grande schermo. I supereroi “mutanti” degli X-Men (quindi anche Wolverine) appartengono sempre al mondo Marvel, ma non si incontrano (quasi) mai con il circo degli Avengers e vivono delle avventure separate.

Questo è il motivo per cui Deadpool non si è scazzottato con gli Avengers in Civil War o non ha cercato di rubare qualche Gemma dell’Infinito prima di Infinity War, nonostante nei titoli iniziali del film ci sia comunque la classica sigla Marvel.

Naturalmente, questa divisione non impedisce a Deadpool di scatenarsi in battute di ogni tipo sui suoi “colleghi” supereroi, prendere in giro l’idea della squadra dei supereroi alla Justice League (o Avengers) o perdere una sola occasione di lanciare qualche frecciatina soprattutto sugli eroi di DC Comics.