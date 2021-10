“Digitare il codice segreto”: trama e cast

Su Rai1 tornano i film tv della serie "Purché finisca bene" Neri Marcorè e Valeria Bilello Redazione Sorrisi







Storie che indagano pregi e difetti del vivere quotidiano con i toni della commedia brillante. Parliamo dei film tv della serie "Purché finisca bene" che, dopo il successo delle prime quattro stagioni, tornano su Raiuno: il 12 ottobre alle 21.25 va in onda il primo, "Digitare il codice segreto".

Narra le vicende di Alberico Ferretti (Neri Marcorè), uno psicologo bugiardo e tirchio, diventato famoso anche per aver scritto un bestseller su come vincere l’avarizia. Nel suo cuore in apparenza di pietra fa breccia Beatrice (Valeria Bilello), madre single che vede in lui la persona di cui fidarsi dopo le delusioni dall’ex marito che l’hanno resa diffidente verso gli uomini. Nella storia ha un ruolo importante il fidato assistente di Alberico, Guido Falci (Gabriele Cirilli): un generoso e pragmatico dongiovanni che conosce il suo capo nell’animo e sa come stimolarlo.

Il ciclo "Purché finisca bene" prosegue il 19 ottobre, stessa rete e orario, con "Tutta colpa della Fata Morgana" con Gabriella (Nicole Grimaudo) e Claudio (Davide Jacopini).