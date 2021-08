“Din Don – Una Parrocchia In Due”: cast, trama e trailer

Enzo Salvi e Maurizio Battista in una commedia per la tv Din Don - Una parrocchia in due Credit: © Sunshine Pr. Lorenzo Di Palma







Per sfuggire ai debiti dovuti a un boss, a cui ha fatto perdere molti soldi, un manager musicale approfitta di una lettera dello zio vescovo e si presenta al parroco di una chiesa vestito da prete, fingendo di essere stato mandato come viceparroco. È questo lo spunto da cui parte Din Don - Una Parrocchia In Due, commedia del 2018 diretta per la tv da Claudio Norza, basata sulla coppia comica Enzo Salvi-Maurizio Battista, con la partecipazione dei I Cugini di Campagna, che ebbe anche un seguito con Din Don – Il ritorno.

Il Trailer

La Trama

Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire a due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi per colpa della sua inefficienza, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo si presenta vestito da prete al parroco di una chiesa di paese, don Dino, fingendo di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di don Dino è sempre vuota. Infatti i fedeli del paese frequentano la chiesa nuova, retta da don Gabriele, un prete ruffiano che ci sa fare con la gente. L'arrivo di Donato inizialmente sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove cominciare una messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, la sola idea di fare un'estrema unzione lo spaventa. Don Dino comincia a litigare con Donato: sembra tutto meno che un prete. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di don Donato, la sua apertura mentale da "peccatore" e la sua mentalità da "prete rock" cominciano ad attrarre i fedeli.

Il Cast

Enzo Salvi (Donato/don Donato), Salvatore Misticone (Gaetano), Agnese Maselli (Agnese), Maurizio Battista (don Dino), Maurizio Mattioli (vescovo), Andrea Dianetti (Luigi), Giorgia Wurth (Sara), Emy Bergamo (Cesira), Adolfo Margiotta (Murena), Maria Del Monte (donna in confessione), Laura Torrisi (Esmeralda), Gabriele Carbotti (don Gabriele), Valeria Altobelli (Sposa)