“Dirty Dancing”: trama, cast e trailer

Il fascino di Patrick Swayze in un film simbolo degli Anni 80







Una robusta dose di romanticismo, coreografie spettacolari, una colonna sonora inconfondibile e il fascino dell'esordiente Patrick Swayze: sono questi gli ingredienti di «Dirty Dancing», un film costato «solo» 6 milioni di dollari che ne ha incassati oltre 300, diventando abbastanza sorprendentemente uno dei film simbolo degli Anni 80. La storia mescola amore e musica raccontando l'amore impossibile tra Baby (Jennifer Grey), una diciassettenne di buona famiglia che trascorre le vacanze in un villaggio turistico, e Johnny (Patrick Swayze), l'aitante istruttore di ballo che la fa innamorare all'istante. La loro passione sarà messa a dura prova da una serie di imprevisti e gelosie...

Oltre al clamoroso successo personale ottenuto dal protagonista (all'epoca poco più di un perfetto sconosciuto), che grazie a questo film è diventato un divo, va segnalata anche la canzone portante del film, (I've had) The time of my life, cantata da Bill Medley e Jennifer Warnes, che si è aggiudicata l'Oscar e il Golden Globe e ha contribuito non poco al successo della pellicola.

Il Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Dirty Dancing

Uscita: 1987

Nazionalità: USA

Durata: 105'

Regista: Emile Ardolino

Attori: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach

La Trama

Indimenticabili vacanze del 1963 per la famiglia Houseman. In particolare per la figlia sedicenne Baby, che si lascia attrarre dai balli scatenati che si svolgono nel villaggio turistico della East Coast in cui soggiorna, con i genitori e la sorella. La coppia regina delle serate è quella formata da Johnny Castle e Penny Johnson, ballerini infaticabili. Baby diventa amica di Penny e si trova perfino a sostituirla sulla pista, innamorandosi anche di Johnny…Un esplosivo cocktail di sensualità, musica e amore.