“Diversi come due gocce d’acqua”: trama e cast

Debutta con questa commedia romantica con Alessio Lapice e Chiara Celotto il nuovo ciclo della serie "Purché finisca bene", giunta alla sesta edizione Redazione Sorrisi







Il primo film della sesta edizione della collana "Purché finisca bene" è la commedia romantica "Diversi come due gocce d’acqua", in onda in prima serata su Rai1 giovedì 8 dicembre. Luca Lucini – noto per il film "Tre metri sopra al cielo" dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, ma anche delle serie "Made in Italy" e "Comedians" – è il regista del film con protagonisti Alessio Lapice e Chiara Celotto, una storia d’amore che mette in discussione il detto «Chi si somiglia, si piglia».

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Uscita: 2022

2022 Regista : Luca Lucini

: Luca Lucini Cast: Alessio Lapice, Chiara Celotto, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo, Giovanni Esposito

Trama

Gaetano, giovane rampollo della nobile famiglia Heglen, sta per salutare l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, dal canto suo, non riesce a opporsi. Quasi ad assecondare un suo inconsapevole desiderio, un incidente compromette la partenza: investe la bella Sharon, di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e distrugge la preziosa auto d’epoca appartenuta alla madre scomparsa e alla quale suo padre è morbosamente legato. L’auto non è assicurata e, per tenere nascosta la cosa, Gaetano è costretto ad esaudire le richieste della giovane e a sostituirla nei suoi due lavori: cameriera al ristorante di Fefè e inserviente al mercato del pesce. Inaspettatamente, questa si rivelerà un'opportunità unica per entrambi: Sharon, oppressa dall’ambiente parassitario della sua famiglia e da un fidanzato appiccicoso del quale non è più innamorata, non ha mai avuto il tempo di sognare e di dire quel che pensa e sente, esattamente come Gaetano. Riusciranno i due ragazzi, così diversi, ad avere il coraggio di cambiare e perfino d'innamorarsi?