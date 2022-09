“Divorzio a Las Vegas”: cast, trama e trailer

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli e Gian Marco Tognazzi sono i protagonisti di questa commedia del 2020 Redazione Sorrisi







Elena e lorenzo hanno poco in comune. Lei (Andrea Delogu), bella e sicura di sé, è la classica manager di successo abituata a ottenere sempre quello che vuole. Lui (Giampaolo Morelli) invece è un tipo schivo e un po’ noioso che sbarca il lunario scrivendo discorsi e articoli per chiunque lo paghi. Il problema è che, quando sta per sposarsi con il ricchissimo Gianandrea (Gian Marco Tognazzi), Elena si rende conto che in realtà lei un marito già ce l’ha: è proprio Lorenzo, sposato 20 anni prima durante una vacanza studio in America, una sera che entrambi erano sotto l’effetto di allucinogeni. Non le resta che salire su un aereo con Lorenzo e volare a Las Vegas per divorziare: sembra tutto semplice, ma il viaggio riserverà molte sorprese…

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2020

2020 Durata : 100’

: 100’ Regista: Umberto Carteni

Umberto Carteni Attori: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Gian Marco Tognazzi, Grazia Schiavo

Trama

