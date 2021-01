“Doctor Strange”: cast, trama e trailer

24 Gennaio 2021 | 12:07 di Lorenzo Di Palma

Quattordicesimo film della Marvel e secondo della cosiddetta “Terza Fase” dell'Universo Marvel, Doctor Strange è un fantasy d'azione diretto da Scott Derrikson arrivato nei cinema italiani nell’ottobre 2016, che esplora la sfera del magico e del soprannaturale. Protagonista è il Dottor Stephen Vincent Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, personaggio nato dalla penna di Steve Ditko che fece la sua prima apparizione nei fumetti nel luglio del 1963. Immancabile, come ogni film Marvel che si rispetti, presenta un cameo del "sorridente" Stan Lee, leggendario creatore dei più importanti personaggi del panorama a fumetti Marvel.

La trama

Il film racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione, ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Presto, Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.

Il cast

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange / Dottor Strange), Rachel McAdams (la dottoressa Christine Palmer), Tilda Swinton (l'Antico), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) e Mads Mikkelsen (Kaecilius)

Il trailer