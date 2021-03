Domenico Iannacone presenta “L’Odissea”

In occasione del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo venerdì 2 aprile alle 21.20 Raitre trasmette questo film documentario Simona De Gregorio







In occasione del Venerdì Santo e della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, istituita dall’ONU, venerdì 2 aprile alle 21.20 Raitre trasmette il film documentario "L’Odissea".

A più di quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’abolizione dei manicomi in Italia, il giornalista Domenico Iannacone compie un viaggio spiazzante nel mondo della disabilità mentale. E ci conduce alla scoperta dei racconti di Paolo, Fabio, Claudia, Marina e Andrea. Cinque attori che soffrono di un disagio psichico e che lavorano all’interno del teatro Patologico di Roma diretto da Dario D’Ambrosi.

«“L’Odissea” è un film tv in cui ho messo energia, cuore e passione» ha detto Iannacone. «Il travagliato viaggio di Ulisse funge quindi da metafora per descrivere le vite di questi ragazzi e le loro fatiche. Perché, oltre alle sfide personali che derivano dalle difficoltà delle loro condizioni, si sono trovati a subire le restrizioni e l’isolamento imposti dalla pandemia». Nel film, quindi, le vicende del racconto dell’epopea scritta da Omero s’intrecciano con le esistenze degli attori chiamati a rappresentarlo sulla scena, mettendo a nudo le loro insicurezze, gli sforzi e le difficoltà per realizzare una rappresentazione così ambiziosa.

In questo modo, con una serata speciale ed emozionante, Domenico Iannacone riporta l’attenzione su una realtà che troppo spesso non viene raccontata, descrivendo lo scontro continuo tra fragilità e forza interiore, tra sofferenza e speranza. E portando così gli spettatori a riflettere su quanto in fondo sia labile il confine tra “normalità” e follia.

Un viaggio nel viaggio, la storia di una rappresentazione teatrale che diviene metafora dell’uomo moderno, costretto a combattere contro il destino avverso, superando mille pericoli e affrontando continue sfide.