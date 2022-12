Dopo “The Bad Guy”: storie surreali di mafia in 7 film

Esordio alla regia del comico Pif e piccolo caso di buon passaparola tra il pubblico, è un romanzo di formazione e una love story ambientata a Palermo negli Anni 70, dove seguiamo le vicende del giovane Arturo, determinato a conquistare una compagna di banco con la quale è scattata la scintilla. Allo stesso tempo, il ragazzino acquisisce sempre maggior consapevolezza rispetto al difficile contesto sociopolitico in cui si trova a crescere. Per ridere meno amaramente (e per cantare!) in un'ambientazione simile, date uno sguardo invece a "Ammore e malavita" dei Manetti Bros (su RaiPlay e Now).

Su RaiPlay