“Dora e la città perduta”: cast, trama e trailer

Un live-action per tutta la famiglia diretto da James Bobin Dora e la città perduta Credit: © Paramount Pictures Lorenzo Di Palma







Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare prima le peripezie di una “normale” ragazza americana alle prese con il passaggio in una High School di Los Angeles e, subito dopo, una delle imprese più pericolose che abbia mai affrontato in tutta la sua giovane e avventurosa vita. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg) e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez) che si dice amico dei suoi genitori rapiti da fantomatici “mercenari” mentre erano alla ricerca di una misteriosa civiltà scomparsa, la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) e alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d’oro. Secondo “episodio” in live action dell’amata serie tv dedicata a Dora l’esploratrice, il film è stato diretto nel 2018 da James Bobin a Queensland in Australia e nelle sale ha incassato ben 120.625.000 di dollari.

Il trailer

La trama

Il cast

Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza, Temuera Morrison, Jeffrey Wahlberg, Nicholas Coombe, Madeleine Madden, Danny Trejo, Benicio Del Toro, Q'Orianka Kilcher, Christopher Kirby, Malachi Barton, Natasa Ristic