“Dragon Trainer 3: Il mondo nascosto”, la perfetta conclusione di una trilogia lunga dieci anni

Già con Lilo & Stitch il regista Dean Debois aveva dimostrato il suo interesse per i rapporti umani - soprattutto l’amicizia e il concetto di famiglia - declinati in chiave fantastica, con esseri umani che stringono legami con creature bizzarre e persino potenzialmente pericolose. Se però nel film Disney tutto si risolveva immediatamente, qui abbiamo assistito a un viaggio lungo dieci anni, con un inizio e una fine ben precisi; insomma, questo non è un sequel fatto per cavalcare l’onda di un successo monetario, come avviene spesso con i film di animazione.

Quella di Hiccup e Sdentato è un’unica storia a capitoli, che mostra come la vera amicizia sia indissolubile nonostante le pieghe impreviste della vita. Per i più piccoli, comunque, il film funziona bene anche da solo, senza aver per forza visto i due precedenti. Per i più grandi, invece, Dragon Trainer: il mondo nascosto è la degna (e strappalacrime, vi avvisiamo) conclusione di una storia iniziata dieci anni fa.