“Dragon Trainer”: trama e trailer del film d’animazione

«Questa è Berk. È dodici giorni a nord di disperazione e pochi gradi a sud di morire di freddo. Si trova esattamente sul “meridiano della miseria”. Il mio villaggio: in una parola, solido. Ed è qui da sette generazioni, ma ogni singola costruzione è nuova. Abbiamo la pesca, la caccia e un’incantevole vista del tramonto. L’unico problema sono le infestazioni: in molti posti hanno topi o zanzare, noi abbiamo… i draghi!». Inizia così Dragon Trainer, film d’animazione lanciato con grande successo dalla Dream Works nel 2010.

Diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois e ispirato alla saga di libri per bambini di Cressida Cowell, il film fu accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica - costato 165 milioni di dollari ha avuto un incasso di quasi 500 milioni in tutto il mondo - e segnò l’inizio di una trilogia che si è conclusa con l’uscita di Dragon Trainer 3: Il mondo nascosto e di un “franchise” che comprende anche quattro cortometraggi e due serie televisive.

Ambientato in un fantastico mondo vichingo, dalle parti dell’Islanda o giù di lì, la pellicola racconta di un ragazzo di 15 anni, Hiccup, figlio del capo del villaggio, gracile e incline a usare la testa più che la forza. La sua terra è sempre stata in guerra con i draghi fin quando proprio Hiccup non proverà a capirli.

Il trailer

La trama

Hiccup, un giovane vichingo, ha un destino quasi segnato: è il figlio di un importante capo villaggio, ha molti occhi puntati su di se e tante aspettative da parte di amici e parenti, così vive cercando ogni giorno e in ogni modo di onorare la tradizione familiare diventando un combattente coraggioso e un eroico domatore di draghi. Nonostante i suoi sforzi, però, Hiccup non riesce ad essere all'altezza di suo padre nella lotta contro i nemici giurati della sua tribù e nessuno lo rispetta più..