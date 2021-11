“Due donne: Passing”: così bianco e nero si confondono

Due donne afro-americane negli Anni 20 percorrono strade opposte Ruth Negga e Tessa Thompson in "Passing" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

Era un romanzo in anticipo sui tempi, poi è diventato un classico della letteratura americana, e adesso è un film. Parliamo di “Passing”, scritto da Nella Larsen nel 1929 e adattato per Netflix da Rebecca Hall. È la storia di Clare (Ruth Negga) e della sua amica Irene (Thessa Thompson). La seconda si sente parte della comunità nera; la prima invece, avendo una pelle chiara, decide di farsi passare per bianca e arriva a sposare un razzista.

Una pratica definita “passing” e non così rara nell’America di quegli anni. E una scelta non casuale per la regista Rebecca Hall, che dice: «Ho scoperto solo di recente che mio nonno materno era di origini afro-americane e si faceva passare per bianco. Girare questo film mi è servito anche a riscoprire la sua storia». Significativa la scelta stilistica della fotografia: un elegante bianco e nero che allude al tema centrale del film. In streaming su Netflix dal 10 novembre.