“Dunkirk”: cast, trama e trailer

01 Giugno 2020 | 12:30 di Matteo Valsecchi

Ottant’anni fa, tra il 27 maggio e il 4 giugno del 1940, sulle spiagge di Dunkerque nell’Alta Francia si svolse uno degli avvenimenti più drammatici della Seconda guerra mondiale. Le truppe britanniche, assieme a quelle franco-belghe, si trovarono circondate dall’esercito tedesco. L’unico modo per evitare la morte di quei soldati era evacuarli via mare: nacque così l’Operazione Dynamo, che permise di salvare circa 350 mila uomini.



Proprio a questa vicenda è dedicato "Dunkirk" (vincitore di tre Oscar tecnici), il film diretto da Christopher Nolan che arriva in prima serata su Canale 5 lunedì 1° giugno.



Subito dopo il film, inoltre, andrà in onda il documentario "L’Operazione Dynamo", della serie Campi di battaglia, che ricostruisce tutto l’evento attraverso immagini di repertorio.

Cast

Il comandante che supervisiona lo operazioni di imbarco sulla spiaggia di Dunquerque è Kenneth Brannagh. Uno dei soldati che tenta di lasciare la spiaggia in ogni modo è Harry Styles. Il soldato sotto shock trovato in mezzo alla Manica è Cillian Murphy, mentre in volo troviamo il pilota interpretato da Tom Hardy. Mark Rylance è invece uono dei tanti cittadini inglesi che ha messo a disposizione la sua barca privata per attraversare la Manica. La magistrale colonna sonora, che sottolinea e scandisce ogni colpo di proiettile, bomba e esplosione del film, è firmata da Hans Zimmer.

Trama

La pellicola racconta la fuga da Dunkerque attraverso tre linee narrative e temporali differenti. La prima si svolge sul molo e sulla spiaggia: protagonisti sono i soldati in attesa di essere imbarcati che, però, si ritrovano sotto il fuoco nemico. Tra questi ci sono anche Tommy (Fionn Whitehead), che assieme ad alcuni compagni cerca di fuggire su una piccola imbarcazione di fortuna, e il comandante Bolton (Kenneth Branagh) che gestisce l’evacuazione. La seconda linea narrativa è incentrata sul signor Dawson (Mark Rylance), che come tanti altri cittadini inglesi ha messo a disposizione la sua barca privata per attraversare la Manica e imbarcare più soldati possibili. Infine c’è la storia di Farrier (Tom Hardy), un pilota che dai cieli cerca di fornire un adeguato sostegno all’operazione combattendo contro gli aerei dell’esercito tedesco.

Trailer