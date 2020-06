“È per il tuo bene”: trama e cast del film

Foto: Giuseppe Battiston, Marco Giallini e Vincenzo Salemme sono i tre padri in "È per il tuo bene"

26 Giugno 2020 | 11:06 di Giulia Ausani

Il 2 luglio su Amazon Prime Video arriva "È per il tuo bene", commedia di Rolando Ravello che vede tre cognati cercare di sabotare le relazioni delle rispettive figlie. Remake di una pellicola spagnola del 2017, nel cast del film troviamo Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari e Valentina Lodovini.

«Volevamo raccontare tre prototipi di famiglia italiana», ha detto Ravello in conferenza stampa. Il materiale spagnolo di partenza è stato modificato e riadattato alla realtà italiana. «Ad esempio mi interessava che i ruoli femminili crescessero, che le madri avessero un ruolo più grande e che i figli avessero più spazio».

Omosessualità, razzismo e problemi familiari vengono affrontati con ironia e comicità: «Abbiamo lavorato sui rapporti tra i tre amici», ha detto Fabio Bonifacci, co-autore della sceneggiatura insieme a Ravello. «Abbiamo raccontato la rabbia, l'odio per i ricchi e i vincenti e il sottile disprezzo verso i perdenti. Il personaggio di Biondo lo abbiamo trasformato in un rapper, perché sono figure capaci di parlare ai ragazzi con lingue che non sempre riusciamo a comprendere ma efficaci».

Trama e cast

"È per il tuo bene" è la storia di tre cognati, tre padri di famiglia che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. C'è Arturo (Marco Giallini), avvocato ricco e conservatore che non sa come comportarsi quando la figlia scappa con un'altra donna proprio il giorno del suo matrimonio. C'è Sergio (Giuseppe Battiston), irascibile operaio con problemi di autocontrollo che deve fare i conti con il fidanzato della figlia, di trent'anni più grande di lei e praticamente suo coetaneo. E poi c'è Antonio (Vincenzo Salemme), che deve superare i suoi pregiudizi quando la figlia inizia a uscire con un giovane rapper che non disdegna le canne.

Convinti di agire per il bene delle figlie, tutti e tre decidono di unire le forze per sbarazzarsi in qualche modo di questi scomodi nuovi partner. Una gelosia che li porterà a mettere a rischio anche il loro matrimonio. A interpretare le mogli dei tre sono Claudia Pandolfi (è Alice, moglie di Sergio), Isabella Ferrari (è Isabella, moglie di Arturo) e Valentina Lodovini (è Paola, moglie di Antonio).

Nel cast anche Matilde Gioli, Alice Ferri, Eleonora Trezza, Lorena Cesarini, Alberto Lo Trozzo e il rapper Biondo.