“È stata la mano di Dio”: trama, cast e trailer del film Netflix di Paolo Sorrentino

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino scrive e dirige "È stata la mano di dio", il film sarà presentato in anteprima mondiale alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre. Arriverà invece in cinema selezionati il prossimo 24 novembre e in streaming su Netflix a partire dal 15 dicembre.

Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, il gruppo Freemantle e Netflix.

La trama

"È stata la mano di Dio" racconta la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli Anni 80. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto.

Il cast

Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella, Sofya Gershevich.