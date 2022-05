“Edge of Tomorrow”: cast, trama, trailer e perché vederlo

Tom Cruise ed Emily Blunt sono i protagonisti di questo avvincente film di fantascienza diretto da Doug Liman nel 2014 Redazione Sorrisi







"Edge of Tomorrow" è un film di fantascienza del 2014 diretto dal regista statunitense Doug Liman, con protagonisti Tom Cruise ed Emily Blunt. Il film, che ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico, è l'adattamento cinematografico di "All You Need Is Kill", un romanzo illustrato giapponese scritto nel 2004 da Hiroshi Sakurazaka.

Cast

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2014

2014 Durata: 113'

113' Regista: Doug Liman

Doug Liman Attori: Tom Cruise, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way, Kick Gurry, Franz Drameh, Dragomir Mrsic, Emily Blunt, Bill Paxton

Trama

In un lontano futuro, la Terra è stata invasa da una razza aliena spietata e micidiale nel combattimento. Il tenente William Cage (Tom Cruise) si ritrova suo malgrado coinvolto nella battaglia contro gli implacabili esseri e muore dopo pochi istanti. Un misterioso vortice temporale lo rigetta inspiegabilmente in battaglia, dove il militare vive di nuovo quell'orribile scontro. Questo accade più e più volte finchè William, affiancato dalla soldatessa Rita Vrataski (Emily Blunt), comincia a scoprire i punti deboli del nemico ed affina le sue tecniche di combattimento. Forse non tutto è perduto.

Trailer

Perché vederlo

Il meccanico ripetersi della stessa scena potrebbe rendere un film monotono, invece, nel capolavoro di Liman, tutto questo risulta originale ed emozionante. Negli estenuanti scontri tra i protagonisti e le brutali forze aliene, ogni volta c'è un dettaglio nuovo, un'angolazione diversa, un indizio in più da seguire. Un film colmo di azione e adrenalina, in cui spiccano le avvincenti ed ottime interpretazioni di Tom Cruise ed Emily Blunt, perfettamente a loro agio nel complesso ruolo degli eroi.