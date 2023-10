“Elf Me”, il film di Natale che trasforma Lillo in un elfo

A fine novembre su Prime Video la storia del bizzarro elfo Trip. Nel cast anche Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti Lillo Petrolo nei panni dell'elfo Trip Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Natale non è poi così lontano, arriva su Prime Video a partire dal 24 novembre “Elf Me”, il film che vede Lillo Petrolo nei panni di un elfo costruttore al servizio di Babbo Natale.

Diretto da Younuts! porta sui nostri schermi anche Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, qui affiancati anche da Tommaso Renzoni.

La trama

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Il cast