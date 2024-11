“Ennio Doris – C’è anche domani”, il film sul fondatore di Mediolanum

L’imprenditore viene ricordato da Canale 5 a tre anni dalla sua scomparsa Massimo Ghini con Lucrezia Lante della Rovere che interpreta la moglie Lina Tombolato Simona De Gregorio







L’imprenditore e fondatore di Banca Mediolanum viene ricordato da Canale 5 a tre anni dalla sua scomparsa (il 24 novembre 2021) nel film “Ennio Doris - C’è anche domani”, ispirato all’autobiografia omonima edita da Sperling&Kupfer.

La storia parte dal 2008: dopo il crollo della banca d’affari americana Lehman Brothers, Doris decide di rimborsare i clienti che avevano acquistato i titoli in perdita attingendo ai suoi fondi privati, con l’appoggio del socio Silvio Berlusconi. Il racconto si sviluppa poi lungo tre archi temporali che abbracciano l’infanzia di umili origini, la giovinezza da uomo che insegue il suo sogno, e infine il successo del banchiere che non ha mai perso di vista i valori di bontà, gentilezza e altruismo.

A interpretarlo è Massimo Ghini. «Non sapevo praticamente nulla di Doris. Leggere la sua biografia e parlare con la famiglia me lo ha fatto conoscere. E la mia più grande reazione è stata di stupore, scoprendo che anche all’interno di un mondo a volte spietato come quello della finanza esiste la possibilità di essere umani. E lui era letteralmente una mosca bianca» dice Ghini, che rivela tuttavia di non essere molto interessato a ciò che ruota intorno all’economia: «Ho un rapporto pessimo con i numeri e i soldi. Se fossi io a guidare una banca, la farei fallire in un giorno (ride). Per fortuna c’è mia moglie Paola (Romano, ndr) a gestire il budget familiare». Ma su qualcosa l’attore è in sintonia con Doris: «Era un ottimista e lo sono anche io. Vivo con l’idea che domani è un altro giorno. Non mi lascio abbattere facilmente, anche quando le cose non vanno bene».