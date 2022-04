“Ennio”: la vita e la musica di un genio

Arriva su TimVision il documentario dedicato al grande Morricone "Ennio" Redazione Sorrisi







Una delle più belle sorprese di questa stagione cinematografica è stata “Ennio”, grande omaggio al compianto maestro Morricone (1928-2020, nel tondo). Diretto da un regista premio Oscar come Giuseppe Tornatore, questo documentario ha incassato circa 2,4 milioni di euro al botteghino, portando quasi 400 mila spettatori a scoprire la vita e l’arte di un genio assoluto della musica, con le preziose testimonianze di amici, colleghi e artisti che hanno avuto l’onore di lavorare con lui. L’acclamato film ora si potrà vedere anche sul piccolo schermo grazie a TimVision, che lo ospita in esclusiva dall’8 aprile. Da non perdere.