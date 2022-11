“Enola Holmes”: torna la sorellina detective di Sherlock

Debutta su Netflix il 4 novembre il secondo capitolo dell'adattamento cinematografico dei libri di Nancy Springer con Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown è Enola Holmes Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







È tornata "Enola Holmes": il secondo film con protagonista Millie Bobby Brown arriva su Netflix venerdì 4 novembre. A poco più di due anni dal primo capitolo, la sorella minore di Sherlock Holmes, interpretata dalla star di “Stranger Things” è ormai una detective a contratto, alle prese con il suo primo caso ufficiale.

Il regista Harry Bradbeer e lo sceneggiatore Jack Thorne sono tornati a lavorare insieme prendendo spunto dai libri di Nancy Springer, che ha inventato il personaggio di Enola Holmes. Anche in questo secondo film, la giovane detective è interpretata da Millie Bobby Brown, affiancata da Henry Cavill (nel ruolo del fratello Sherlock) e da Helena Bonham Carter (la madre Eudoria).

La trama

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all'alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero, così l'agenzia si rimette in moto.

Il cast

Oltre agli interpreti principali – quindi Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, tornano anche Louis Partridge, che torna a interpretare il giovane visconte Tewkesbury, Adeel Akhtar (l’ispettore Lestrade) e Susan Wokoma. Il cast di "Enola Holmes 2" si completa poi con i nuovi personaggi interpretati da David Thewlis, Sharon Duncan-Brewster e Hannah Dodd.

