“Ero in guerra ma non lo sapevo”: trama, cast e trailer

"Ero in guerra ma non lo sapevo" è un film con protagonisti Francesco Montanari e Laura Chiatti tratto da una storia vera







“Ero in guerra ma non lo sapevo” è un film di Fabio Resinaro con protagonista Francesco Montanari nei panni del gioielliere Pierluigi Torregiani e con Laura Chiatti nei panni della moglie Elena.

Uscito nelle sale a gennaio, arriva in prima tv su Rai1 la storia del commerciante che, dopo aver reagito a un tentativo di rapina, si ritrova condannato a morte dal gruppo terroristico PAC (Proletari Armati per il Comunismo). Il film parte da una storia vera, un fatto di cronaca molto discusso negli ultimi quarant'anni, e trae ispirazione dal libro autobiografico di Alberto Dabrazzi Torregiani (uno dei figli adottividi Pierluigi) e Stefano Rabozzi.

La trama

Milano, fine Anni 70, il gioielliere Pierluigi Torregiani sta cenando in un locale quando irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Durante la rapina uno di loro minaccia la figlia Marisa, puntandole addosso una pistola. Nel tentativo di disarmarlo, Torregiani viene messo a terra dal rapinatore. Partono alcuni colpi di pistola e uno dei banditi viene ucciso. Non è stato il gioielliere a sparare, con la pistola che ha sempre con sé, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell'epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire.

Il cast

Francesco Montanari, Laura Chiatti, Luca Guastini, Alessandro Tocco, Pier Giorgio Bellocchio, Maria Vittoria Dall’asta, Gualtiero Burzi, Juju Di Domenico, Stefano Fregni, Gianluca Gobbi, Paolo Pitoni, Raffaele Cantone, Michele Maccagno

