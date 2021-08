“Escape Room”: cast, trama e trailer

Escape Room è un thriller psicologico con venature horror pieno di ritmo e adrenalina diretto da Adam Robitel (Insidious: L'ultima chiave) nel 2019, con Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani, Jay Ellis e Yorick van Wageningen. Cosa succede in Escape Room? I sei concorrenti, di estrazione diversa e sconosciuti l'uno all'altro, già nella prima stanza capiscono che qualcosa non va. Il fatto è che il gioco questa volta è più duro del solito e mette a rischio le loro vite man mano che avanzano. «Le escape room sono davvero di per sé molto cinematografiche: ti ritrovi all'improvviso in un bunker della guerra fredda, e mentre stai studiando dei dossier della Cia, premi un pulsante e un proiettore nascosto si accende di luce blu e ti mostra una mappa», dice Adam Robitel, autore del film: «Queste sale sono di per sé stesse un'opera d'arte, quindi c'è in loro tutto il potenziale per un film visivamente attraente».

Il Trailer

Il Cast

Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis, Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Nik Dodani, Yorick van Wageningen

La Trama

Sei persone di diversa provenienza ricevono un misterioso pacchetto, che contiene un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo produce un biglietto d'ingresso per l'esclusivo complesso di escape room della Minos, stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo un enigma. La Minos, mette inoltre in palio un premio di 10mila dollari per chi riuscirà a venirne a capo: chi tra loro riuscirà a sopravvivere a un gioco molto più mortale del previsto?