“Eternal Love – L’eternità in un attimo”: trama, cast e trailer

L'amore tra due persone che sembrano non avere nulla in comune Redazione Sorrisi







L’amore non ha regole, tanto che riesce a mettere insieme persone che sembrano agli antipodi l’uno dall’altra. Questo è il tema centrale di "Eternal Love – L'eternità in un attimo", pellicola turca dal registro sentimentale, in onda martedì 7 giugno 2022 su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Il film è diretto da Ahmet Katıksız, regista anche di "Bold Pilot - Leggenda di un campione", altro titolo disponibile su Mediaset Infinity.

Cast

Genere: Sentimentale

Sentimentale Titolo originale: Sonsuz Aşk

Sonsuz Aşk Uscita: 2017

2017 Durata: 110'

110' Regista: Ahmet Katiksiz

Ahmet Katiksiz Attori: Murat Yildirim, Fahriye Evcen Ozcivit, Filiz Ahmet, Fatih Al, Ege Aydan, Fatih Dogan, Nuri Gumuss

Trama

Il film è una commedia romantica che racconta la storia d’amore tra due persone che in apparenza non hanno nulla in comune: la casalinga Zeynep e il noto e ricco chirurgo Can. Tra loro scatta un colpo di fulmine travolgente, ma l’amore tra Can e Zeynep verrà messo alla prova da una terribile verità.

Trailer