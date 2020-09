“Eternal Love”: trama e cast

04 Settembre 2020 | 16:06 di Redazione Sorrisi

Venerdì 4 settembre alle 21.30 va in onda in prima tv su Canale 5 "Eternal Love". Ahmet Katiksiz dirige questa commedia sentimentale turca incentrata sulla storia d'amore tra due persone che in apparenza non hanno nulla in comune: la casalinga Zeynep e il noto e ricco chirurgo Can. Una terribile verità metterà a dura prova l'amore tra Can e Zeynep.

La trama

Can è un giovane e rinomato chirurgo che incontra sulla sua strada la bellissima Zeynep. Dopo aver trascorso una serata insieme, i due scoprono di essere molto più simili di quanto possa sembrare, ma devono presto affrontare una delle sfide più difficili. Ed è solo l'inizio.



Il cast

Fahriye Evcen Özçivit, Murat Yildirim