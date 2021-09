“Everybody’s talking about Jamie”: un musical inglese contro i pregiudizi

Sbarca su Prime Video un film tratto da un applaudito spettacolo teatrale Max Harwood in "Everybody's talking about Jamie" Redazione Sorrisi







Qual era il vostro sogno quando avevate 16 anni? Jamie New ha le idee molto chiare: vuole diventare una “drag queen”, vale a dire un artista che si esibisce in trucco e abiti femminili. Non sarà semplice superare le minacce dei bulli a scuola e l’incomprensione di suo padre, ma per fortuna Jamie avrà dalla sua parte due persone speciali: sua madre e la migliore amica Pritti.

Ispirato a una storia vera, “Everybody’s talking about Jamie” (significa “Tutti parlano di Jamie”) è stato uno dei musical britannici più applauditi degli ultimi anni e dal 17 settembre arriva la versione cinematografica, ricca di canzoni e con un bel messaggio di inclusione, contro ogni pregiudizio.