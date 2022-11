“Falling for Christmas” è la commedia di Natale con Lindsay Lohan

L'attrice torna da protagonista in questa commedia romantica, su Netflix dal 10 novembre "Falling for Christmas" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Lindsay Lohan torna alla commedia, in questo caso romantica e natalizia, con "Falling for Christmas", disponibile su Netflix dal 10 novembre. Una bella occasione per i fan dell’attrice – e cantante: è lei a interpretare il classico "Jingle Bells" che fa parte della colonna sonora del film – che, dopo diversi anni di assenza dalle scene, sta lentamente tornando sotto i riflettori. È proprio con questo film che l'attrice di titoli cult come "Mean Girls" torna con un ruolo da protagonista e tornerà, sempre su Netflix, con il suo prossimo lavoro, intitolato "Irish Wish".

Janeen Damian, produttrice di lungo corso che debutta da regista ha diretto "Falling For Christmas", scritto da Jeff Bonnett ("Love by the Book") e Ron Oliver, autore di molti film romantici e natalizi per la televisione.

Il trailer di "Falling For Christmas"

La trama

Sierra Belmont è una ragazza molto viziata: figlia di un magnate degli alberghi, futura ereditiera di un impero economico e pronta a sposare un fidanzato vanesio e ricchissimo. Proprio durante la proposta di matrimonio, Sierra precipita con gli sci da una montagna. Si risveglia miracolosamente viva, ma l’incidente le ha provocato una totale amnesia, per cui non ricorda più chi è. Viene trovata dall’affascinante proprietario di un modesto rifugio di montagna, che la ospita insieme alla figlioletta, in attesa di recuperare i ricordi. Complice l’atmosfera natalizia, entrerà in scena Cupido, mentre anche il padre è in cerca di Sierra.

Il cast

Lindasy Lohan è la protagonista della commedia romantica, il cui co-protagonista maschile è interpretato da Chord Overstreet, noto come Sam Evans nella serie tv "Glee". Nel cast di "Falling For Christmas" figurano anche Jack Wagner, George Young, Olivia Perez.