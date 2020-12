«The Family Man»: trama, trailer e curiosità sul film

05 Dicembre 2020 | 12:00 di Marianna Ninni

Nicolas Cage, Don Cheadle e Tea Leoni sono i protagonisti della commedia del 2000 per famiglie «The Family Man», diretta da Brett Ratner. La storia di impianto classico narra la vicenda di un uomo ricco, arrogante, presuntuoso e totalmente allergico all’amore che, da un giorno all’altro, si trova a vivere una vita completamente diversa in una specie di realtà parallela, dove si ritrova a essere padre di famiglia.



Nella sua nuova vita Jack è sposato con Kate, storica fidanzanta di liceo ed è padre di due figli. Dovrà così imparare a fare il marito e il padre, scoprendo i privilegi di una vita a cui aveva rinunciato per pregiudizio.

Se non avete mai visto questo film, non vi resta che recuperarlo in uno dei tanti passaggi televisivi.



La trama del film

Jack Campbell (Nicolas Cage) ha lasciato la sua fidanzata e ha rinunciato alla vita di famiglia per la carriera. Ricco broker e frenetico single di Wall Street, super pagato e con uno stile di vita altissimo mentre Kate è soltanto un ricordo lontano, l’uomo si ritrova da un giorno all’altro a vivere un’altra vita. Al rientro a casa dal lavoro, Jack si ferma a fare spesa e resta coinvolto in una lite tra il proprietario del negozio ed un agitatissimo punk. Dopo aver contribuito a sedare la rissa, Jack si ferma per fare la morale a Cash il quale, a sua volta, mette in discussione i valori dell’uomo che è però molto sicuro di sé e convinto di avere davvero tutto. Quando rientra in appartamento, però, Jack si addormenta... e si risveglia in una disordinata camera da letto nel New Jersey, accanto a Kate, con un neonato che piange nella stanza accanto ed una bambina di sei anni che lo chiama papà. Per Jack è solo l’inizio di una nuova vita.



Il trailer del film

Le curiosità