“Famoso”, il film sul Sfera Ebbasta è in streaming su Prime Video

Dal 27 ottobre è disponibile in tutto il mondo il film sul rapper che da Cinisello Balsamo è arrivato in cima alle classifiche internazionali

27 Ottobre 2020 | 12:58 di Cecilia Esposito

«Che piaccia o no, a prescindere dalla sua musica, quella di Sfera Ebbasta è una bella storia da raccontare» così ha esordito il regista Pepsy Romanoff durante la conferenza stampa per la presentazione di "Famoso", il film su Sfera Ebbasta, disponibile in streaming dal 27 ottobre su Amazon Prime Video.



"Famoso": il trailer del film di Sfera Ebbasta



"Famoso" come l'omonimo nuovo album del rapper, in uscita il 20 novembre. Quella di Sfera Ebbasta è una storia da raccontare: il rapper ha mosso i suoi primi passi tra le strade di Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano, e come tanti suoi coetanei sognava una vita migliore grazie alla sua musica. Anche il suo producer e amico Charlie Charles ricorda quel giorno da McDonald's in cui hanno deciso che avrebbero iniziato a far sul serio. E così è stato. Dall'uscita del debutto "XDVR" nel 2015, Sfera è riuscito in pochi anni a conquistare visibilità, riconoscimento e successo, anche oltre confine.

"Famoso" è tutto questo. È un film che vuole documentare il lavoro, la passione e la determinazione che hanno portato un ragazzo di provincia a coronare il suo sogno. Un omaggio al suo successo, ma anche alle tappe del percorso che lo hanno reso chi è oggi, senza mai dimenticare che dietro al personaggio c'è sempre una persona. Col rapper anche gli amici di una vita che sono poi andati a comporre il suo team, i colleghi e chi ha creduto nel suo talento, come Marracash e Shablo. Fino ad arrivare ai successi internazionali, che lo hanno portato a sedersi al tavolo di big della musica mondiale come J Balvin, Diplo e Steve Aoki.

Il trailer

"Famoso" vuole anche essere una piccola anteprima sul lavoro in studio per il nuovo album, mostrando alcuni momenti inediti del processo creativo che lo ha reso possibile. Un progetto internazionale, senza dimenticare la sua "italianità", che vede Sfera Ebbasta come nuovo portavoce della musica italiana all'estero. Per vederlo dal vivo, invece, ci toccherà aspettare settembre 2021, ma tutto ci fa pensare che si tratterà di un tour davvero speciale che vale la pena attendere.

La mostra al Museo di Fotografia Contemporanea

Per rendere il tutto ancora più speciale, per l'occasione è stata allestita anche una mostra, proprio a Cinisello Balsamo, presso il Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), partner di Triennale Milano, con sede nella storica Villa Ghirlanda. Dal 16 novembre fino al 10 gennaio, sarà infatti aperta al pubblico gratuitamente, una mostra che presenta fotografie celebri e immagini inedite di Sfera Ebbasta, dagli esordi ad oggi.