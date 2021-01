“Fantastic 4 – I Fantastici quattro”: trama, trailer e poster del film

17 Gennaio 2021 | 11:20 di Marianna Ninni

Fantastic 4 - I Fantastici quattro, uscito nel 2015, è il terzo film del franchise, dopo il primo I Fantastici Quattro del 2005 e I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007. Questo reboot dedicato ai supereroi è diretto da Josh Trank, già regista di Chronicle.



La trama

Reed Richards è un ragazzo solitario, ma brillante e appassionato di scienze. Insieme all'amico Ben Grimm, ha realizzato il prototipo di una macchina per il teletrasporto che attira l'attenzione di Franklin Storm, direttore della Fondazione Baxter. Per questo motivo, il professore decide di assumerlo e di metterlo accanto ai figli, Sue e Johnny, al completamento di un portale quantico in grado di catapultarli in un'altra dimensione.

Il trailer del film

Nel film Miles Teller (Whiplash, Divergent) interpreta Reed Richards/Mister Fantastic, Kate Mara ha il ruolo di Susan Storm/Donna Invisibile; Michael B. Jordan veste i panni di Johnny Storm/La torcia umana e Jamie Bell è Ben Grimm/La cosa.

La storia è quella di quattro ragazzi normalissimi che, teletrasportati in universo alternativo, assumono le sembianze di quattro diversi eroi con particolari abilità e si ritrovano a combattere per il bene della Terra.

La sceneggiatura del film è firmata da Simon Ginsberg in collaborazione con Trank e Jeremy Slater.



Il poster del film