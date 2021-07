“Fast and Furious”, le curiosità sul primo film della saga

Ecco alcune cose da sapere sulla prima pellicola della saga automobilistica con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster Vin Diesel e Paul Walker nel primo Fast & Furious Marco Goi







Era il 22 giugno del 2001 quando nelle sale americane arrivava il primo "Fast and Furious". Riscosse fin da subito un buon successo, ma in pochi allora avrebbero potuto prevedere che si sarebbe trasformato in un vero e proprio fenomeno della cultura pop.

Il film con protagonisti Vin Diesel, il compianto Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster si impose presto nell'immaginario collettivo. In molti si ispirarono, e si ispirano tutt'oggi, a questo film per "tuningare", ovvero per modificare, le proprie auto.

"Fast and Furious" ha però lasciato il suo segno anche a livello cinematografico. Pur partendo da una trama che rimanda in parte a "Point Break", il film del 1991 di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze e Keanu Reeves, ha proposto uno stile rinnovato per le pellicole d'azione, più urbano e di strada, capace di unire un'attitudine rock e le mode hip-hop.

Il primo film della serie è partito a mille, ma non si è bruciato e ha saputo proseguire la sua corsa molto bene, diventando il modello per varie pellicole simili, ad esempio "Need for Speed" e "Torque - Circuiti di fuoco", e soprattutto dando vita a una vera e propria saga di enorme successo.

Le curiosità su Fast and Furious