“Fast & Furious 7”: 10 motivi per vedere l’ultimo film con Paul Walker

Toretto considera il team la sua famiglia, che per lui è tutto. ‘Io non ho amici. Ho una famiglia’ dice a Statham-Shaw, ripetendo di continuo che prima di ogni cosa, anche dell’adrenalina e delle macchine, vengono gli affetti. Toretto ama Letty da sempre e anche se lei non si ricorda di lui, le sta accanto e attende il giorno in cui lei tornerà a volerlo con sé. Brian (Paul Walker) è disposto a lasciare le missioni, che sono la sua vita, per la sua nuova famiglia. In questo episodio, la famiglia è una tematica ancora più rilevante rispetto al passato.

A tal proposito facciamo un tuffo in un passato che viene riproposto nel finale strappalacrime di questo settimo episodio. Era il 2011, quando in chiusura di "Fast & Furious 5" Toretto ci diceva: "Il denaro arriverà e se ne andrà. Lo sappiamo. Ma la cosa più importante nella vita saranno sempre le persone presenti in questa stanza. Proprio qui, proprio ora. Siete la mia famiglia." E tutti giù a piangere.