“Fast & Furious 8”: cast, trama e trailer

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham e Kurt Russell promettono azione e velocità adrenalinica Alessandro Alicandri







Bambolotti più muscolosi di Big Jim, palle da demolizione che travolgono auto iper-accessoriate e un sottomarino nucleare che sbuca dal nulla. No, non è la cameretta di un bambino ma la "scatola dei giochi" di "Fast & Furious 8", l'ottavo film della saga che da più di 20 anni fa impazzire il mondo.

Le riprese di "Fast & Furious 8" sono state effettuate a New York, ad Atlanta, in Islanda e a Cuba, dove per la prima volta è stata concessa l'autorizzazione a una produzione hollywoodiana, usando strade e auto dell'isola. La pellicola è dedicata ancora una volta a Paul Walker, star della saga, scomparso nel 2013: nel film il suo volto viene mostrato in una fotografia. «Parte dell'eredità di Paul rivive in ogni momento delle riprese, sento che veglia su di noi» dice Vin Diesel «ma lo spirito del progetto non è malinconico». Aggiunge il regista F. Gary Gray: «Il pubblico al cinema vuole vedere spettacolarità e divertimento e noi diamo alla gente proprio ciò che ama di più. Dietro "Fast & Furious", poi, c'è un grande team di lavoro: è una "famiglia" che lavora a stretto contatto da tantissimi anni».

Cast

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Fate of the Furious

The Fate of the Furious Uscita: 2017

2017 Durata: 136'

136' Regista: F. Gary Gray

Tra i protagonisti del film spicca il nuovo ingresso, Charlize Theron. Nel cast di questo ottavo capitolo anche Kurt Russell (già apparso nel settimo) nei panni dell'agente speciale Frank Petty e Helen Mirren (anche lei una novità) in quelli di Magdalene Shaw, la madre del personaggio interpretato da Jason Statham.

Vin Diesel è Dominic Toretto

Dwayne Johnson è Luke Hobbs

Jason Statham è Deckard Shaw

Michelle Rodriguez è Letty Ortiz

Tyrese Gibson è Roman Pearce

Chris Bridges è Tej Parker

Nathalie Emmanuel è Ramsey

Kurt Russell è Frank Petty

Scott Eastwood è Eric Reisner

Charlize Theron è Cipher

Helen Mirren è Magdalene Shaw

Kristofer Hivju è Rhodes

Elsa Pataky è Elena Neves

Trama

Dom e Letty si sono sposati e si stanno godendo la luna di miele a Cuba, dove, tra una corsa folle in auto e momenti romantici, i due si sono lasciati definitivamente alle spalle la frenetica vita di prima. Mentre sta facendo una passeggiata, Dom viene fermato da una donna bella e pericolosa, Cipher, la quale, pur di convincerlo a rientrare nel giro criminale, ha rapito la sua ex fidanzata e il figlio. A Dom non resta altro da fare che assecondare la donna e cercare di limitare quanto più possibile i danni. Gli amici di Toretto, guidati dall'agente Hobbs, dovranno chiedere aiuto a un ex acerrimo nemico: Deckard Shaw.

Trailer