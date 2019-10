«Fast & Furious 8»: trama, cast, trailer e curiosità

13 Ottobre 2019 | 15:00 di Alessandro Alicandri

Bambolotti più muscolosi di Big Jim, palle da demolizione che travolgono auto iper-accessoriate e un sottomarino nucleare che sbuca dal nulla. No, non è la cameretta di un bambino ma la «scatola dei giochi» di «Fast & Furious 8», l'ottavo film della saga che da più di 15 anni fa impazzire il mondo.

Non solo per ragazzi

In un'indagine svolta negli Stati Uniti nel 2015 per si è scoperto che il 49% degli spettatori sono, a sorpresa, donne. Inoltre, contro ogni pronostico, la serie non coinvolge solo gli adolescenti, ma per lo più adulti sopra i 25 anni. Non è un caso che il precedente capitolo abbia incassato solo in Italia oltre 18,5 milioni di euro e nel mondo sia il sesto film tra i maggiori incassi nella storia. Ha un pubblico affezionato, variegato e trasversale.

Paul Walker è sempre con loro

Le riprese di «Fast & Furious 8» sono iniziate nell'aprile 2016, con set a New York, Atlanta, Islanda e Cuba, dove per la prima volta è stata concessa l'autorizzazione a una produzione hollywoodiana, usando strade e auto dell'isola. La pellicola è dedicata ancora una volta a Paul Walker, star della saga, scomparso nel 2013: nel film il suo volto viene mostrato in una fotografia. «Parte dell'eredità di Paul rivive in ogni momento delle riprese, sento che veglia su di noi» dice Vin Diesel «ma lo spirito del progetto non è malinconico». Aggiunge il regista F. Gary Gray: «Il pubblico al cinema vuole vedere spettacolarità e divertimento e noi diamo alla gente proprio ciò che ama di più. Dietro "Fast & Furious", poi, c'è un grande team di lavoro: è una "famiglia" che lavora a stretto contatto da tantissimi anni».