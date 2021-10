“Fast & Furious – Hobbs & Shaw”: cast, trama e trailer

Spin-off della saga di "Fast & Furious", vede Dwayne Johnson e Jason Statham tornare a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw Redazione Sorrisi







Spin-off della saga di "Fast & Furious" che comprende nove film, "Hobbs & Shaw", vede Dwayne Johnson e Jason Statham tornare a vestire i panni di Luke Hobbs, dell'agente di sicurezza diplomatica degli Stati Uniti, e di Deckard Shaw, ex veterano delle forze speciali, poi diventato un fuorilegge. Acerrimi nemici nel settimo film, i due questa volta dovranno allearsi per combattere il terrorista internazionale Brixton Lore, interpretato da Idris Elba, in possesso di un'arma che potrebbe alterare il genere umano per sempre.

Cast

Genere: Azione

Azione Uscita: 2019

2019 Durata : 133'

: 133' Regista : David Leitch

: David Leitch Attori: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis, John Tui

Trama

Chiamati dalla CIA, Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge, stringono un sodalizio quando un'agente dell'MI6, per impedire il furto di un micidiale virus che potrebbe decimare l'intera razza umana, si inietta le capsule della malattia e si dà alla fuga, seminando il micidiale superuomo Brixton. I due si detestano, ma mentre Hobbs non è uno che lascia un caso a metà, Deckard, oltre ad avere un conto in sospeso con Brixton, sembra essere direttamente coinvolto negli affetti.

