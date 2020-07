“Favolacce”: il film dei fratelli D’Innocenzo in onda su Sky

Vincitore del Nastro d'argento come miglior film del 2020, va in onda venerdì 10 luglio su Sky Cinema Due

10 Luglio 2020 | 9:43 di Giulia Ausani

Venerdì 10 luglio su Sky Cinema Due va in onda in priva visione "Favolacce" dei fratelli D'Innocenzo, vincitore del Nastro D'argento come miglior film del 2020 e dell'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura all'ultimo Festival di Berlino. In onda alle 21.15, il film sarà disponibile anche in streaming su Sky on demand e su Now Tv.

La trama

Elio Germano interpreta Bruno Placido, sposato con Dalila (Barbara Chichiarelli) e padre di due ragazzi adolescenti. La loro vita, tra la scuola e gli amici, all’apparenza priva di problemi, nasconde in realtà un disagio e un’infelicità che serpeggia anche tra i loro coetanei del litorale romano dove vivono. Il film segue quella piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola, raccontando un mondo apparentemente normale in cui però cova il sadismo sottile dei padri, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti.

«Il disagio, la solitudine, l’inquietudine trovano il principale luogo all’interno delle famiglie di questa storia», hanno detto i fratelli D'Innocenzo. «La casa, quella che prima era un nido, anche teneramente limitante, ora è il nucleo delle insofferenze, della freddezza, dell’ansia. Vogliamo indagare nel modo più originale possibile le fratture comunicative di queste famiglie, immerse nel flusso stagnante di routine asettiche, dove forse solo le tragedie hanno la possibilità di scuotere».

Tutta la serata sarà dedicata al cinema dei fratelli D'Innocenzo. Alle 20.45 sarà nuovamente trasmessa la puntata de "Il Cinemaniaco" in cui Gianni Canova ha incontrato virtualmente i due registi per parlare del film e dei loro progetti futuri. E alle 23 andrò in onda "La terra dell'abbastanza", il loro primo film.