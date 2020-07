“Febbre da cavallo”: cast, trama e trailer del film di Steno

18 Luglio 2020 | 13:06 di Lorenzo Di Palma

Tre amici con il vizietto delle scommesse con i cavalli: Mandrake, indossatore senza una lira mantenuto dalla barista Gabriella, Er Pomata, disoccupato e truffaldino, e Felice, guardamacchine abusivo. I tre, come la stragrande maggioranza dei giocatori d'azzardo, hanno perso un sacco di soldi puntando perennemente sul cavallo sbagliato. A un certo punto, per dare uno scossone alle loro finanze, decidono di truccare una corsa. Ovviamente, il piano fallisce miseramente e i tre finiscono in tribunale, dove però troveranno un giudice altrettanto appassionato di scommesse...

Febbre da cavallo, diretto da Steno nel 1976 è oramai un classico della commedia all’italiana e un vero “cult” per moltissimi estimatori, che fotografa alla perfezione i vizi innocui dell'Italietta della seconda metà degli anni '70, anche grazie a un super cast che comprende Enrico Montesano (Er Pomata), Gigi Proietti (Mandrake), Catherine Spaak, Mario Carotenuto, Adolfo Celi.

Trailer