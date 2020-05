“Felicia Impastato”, con Lunetta Savino su Rai1. Trama e cast

L’attrice interpreta la mamma di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia, che disse no alla vendetta e lottò per la giustizia. Anteprima con i presidenti di Camera e Senato

22 Maggio 2020 | 10:40 di Lorenzo Di Palma

Torna su Rai1 in prima serata, venerdì 22 maggio, “Felicia Impastato” il film tv di Giancarlo Albano realizzato in coproduzione da Rai Fiction, sulla madre-coraggio di Cinisi che lottò contro la falsa verità sulla morte del figlio Peppino (ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1979, a lui è dedicato il film “I cento passi”), e che rivive sullo schermo con il volto di Lunetta Savino.

Quella di “Felicia Impastato”, morta nel 2004 due anni dopo la condanna all'ergastolo del responsabile della morte del figlio (nella fiction interpretato dall'attore Carmelo Galati, mentre Antonio Catania è il giudice Chinnici), è la storia del coraggio, la determinazione e la forza incrollabile di una madre che per oltre vent’anni ha lottato perché fosse fatta giustizia.

La storia di una donna alla quale era stata offerta vendetta e che invece la rifiutò per non arrendersi allo strapotere della criminalità organizzata diventando, per il suo grande impegno civile e sociale, un punto di riferimento per tutti coloro che lottano per la ricerca della verità e l’affermazione della legalità nel nostro Paese.

«Ho amato subito Felicia. - aveva detto alla presentazione del film l'attrice - Ho visto tutte le videointerviste che le sono state fatte per cogliere di lei ogni dettaglio. E ho fatto miei atteggiamenti e modi di parlare come il suo personalissimo modo di dire sì e la luce ironica nello sguardo per raccontarla al meglio. Felicia è un esempio forte per le giovani donne di oggi perché parlava con chiarezza, senza vergogna. E anche se il suo linguaggio era quello di una donna che aveva fatto la quinta elementare, arrivava dritta al punto grazie alla sua grandissima intelligenza».

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2015

Durata: 95'

Regista: Gianfranco Albano

Attori: Lunetta Savino, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Linda Caridi, Alessandro Agnello, Gaetano Aronica, Paride Benassai, Alessandro Idonea, Francesco La Mantia, Fabrizio Ferracane, Giorgio Colangeli, Antonio Catania

Trama

Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia: è da allora che la madre Felicia decide di gridare al mondo i nomi e i cognomi di chi lo ha ucciso. E negli anni troverà qualcuno disposto ad ascoltarla: si chiama Rocco Chinnici. Il magistrato che riuscirà a ribaltare le conclusioni frettolose dei suoi colleghi sulla morte di Peppino. Ma il 29 luglio del 1983 lo fanno saltare in aria. Felicia ne piange la morte, ma non si arrenderà mai. Dal 25 ottobre del 2000 la Sicilia però è cambiata.