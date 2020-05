“Femmine contro maschi”: cast, trama e trailer

28 Maggio 2020 | 10:45 di Redazione Sorrisi

"Femmine contro maschi" è un film del 2011 diretto da Fausto Brizzi, seguito di "Maschi contro femmine" che vede questa volta protagonisti i personaggi secondari del primo film e viceversa. Intreccia tre storie dedicate ai difetti delle donne, intorno al grande tema generale: la ricerca dell'uomo ideale. C'è la coppia sposata da vent'anni formata da Anna e Piero. Lei colta e affettuosa, lui ignorante e traditore. Quando un provvidenziale incidente fa perdere a Piero la memoria, Anna lo riformatta, cercando di trasformarlo nell'uomo perfetto. Anche Valeria e Diana cercano da anni di cambiare i loro uomini, mentre gli ex coniugi Marcello e Paola vivono dentro una grande bugia.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2011

Durata: 98'

Regista: Fausto Brizzi

Attori: Salvatore Ficarra, Francesca Inaudi, Serena Autieri, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Luca Biagini, Roberto Angeletti, Wilma de Angelis, Armando De Razza, Edoardo Cesari, Rosabell Laurenti Sellers, Matteo Urzia, Hassani Shapi, Marta Zoffoli, Giuseppe Cederna, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Valentino Picone, Claudio Bisio, Nancy Brilli

Trama

Anna è piemontese, ama la musica lirica e la letteratura francese. Piero, suo marito, è calabrese, ama il calcio, gli amici, trattare con sufficienza il collega pakistano e spassarsela con un'altra donna. Un incidente e la conseguente amnesia di Piero forniscono ad Anna l'occasione di trasformarlo nell'uomo ideale, vale a dire in un colto, fedele e nordico maggiordomo. Anche Valeria e Diana cercano da anni di cambiare i loro uomini, uniti dalla passione per i Beatles e per le false promesse, ma ora sono sul punto di perdere per sempre la pazienza. Vivono nella bugia, questa volta a fin di bene, anche gli ex coniugi Marcello e Paola, forzatamente riuniti sotto lo stesso tetto per soddisfare l'ultimo desiderio della madre di lui, ottantenne malata di cuore.

Trailer