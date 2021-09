“Ferdinand”: trama e trailer

Il toro più buono del mondo adora i fiori e odia combattere Ferdinad Credit: © 20th Century Lorenzo Di Palma







Ambientato in Spagna, Ferdinand è un film d’animazione del 2017 diretto da Carlos Saldanha, che racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand che adora i fiori e odia combattere, raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro. Il film sul toro più buono del mondo si è anche aggiudicato una nomination agli Oscar 2018 come miglior film di animazione.

Il trailer

La trama

Ferdinand è cresciuto in un allevamento di tori da corrida, ma è diventato un toro pacifista che adora i fiori e non ama il combattimento. Non ha visto più tornare a casa suo padre quando era ancora un torello ed è scappato e poi stato accolto e allevato da una bambina di nome Nina il cui padre coltiva fiori. Un giorno però, diventato adulto, il destino lo rimette davanti alla strada della competizione e lui si ritroverà a dover scegliere se affermare o no la propria natura pacifica.